ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأوكراني: إفريقيا مهتمة بإنتاج الأسلحة الأوكرانية على أراضيها

ديمترو كوليبا
ديمترو كوليبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اليوم السبت إن إفريقيا ليست مهتمة فقط بشراء الأسلحة من الشركات الأوكرانية، بل أيضا بإنتاج الأسلحة الأوكرانية على أراضيها.
جاء ذلك في تصريح لكوليبا خلال المنتدى الدولي الأول للصناعات الدفاعية الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية.
وأشار كوليبا إلى أن الدول الإفريقية تنتظر عودة الشركات الأوكرانية إلى سوق بيع الأسلحة، لكن مع توقف هذا الأمر في الوقت الراهن؛ فإن إفريقيا مهتمة بإنتاج الأسلحة والذخائر الأوكرانية على أراضيها.
وأوضح ان هذا يعتبر توجها جديدا، لأن الشركاء الأفارقة يدركون أن الأسلحة الأوكرانية ستكون ذات جودة عالية للغاية.
ووفقا له، فإن الطلب على بيع وإنتاج الأسلحة المصنعة في أوكرانيا؛ سيكون مرتفعا للغاية، لأن إفريقيا ترى أوكرانيا كشريك. 

ads
وزير الخارجية الأوكراني أفريقيا الأسلحة الأوكرانية
ads