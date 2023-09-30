أعضاء حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي

قامت اليوم الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية واعضاء الحزب بالمحافظة بالتجمع لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تقدم عمر عوض مساعد رئيس الحزب لشؤون المحافظات والأمين العام لمحافظة الإسكندرية صفوف أعضاء الحزب ومعه قيادات الحزب بالإسكندرية.

وأكد عوض مساعد رئيس الحزب وامين الإسكندرية اننا تجمعنا اليوم من أجل دعم مسيرة التنمية والإصلاح والنهضة التى انتهجها الرئيس السيسي

وأضاف "عوض" ، أن الآلاف الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار امين جيل الإسكندرية إلى أن حزب الجيل وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها.