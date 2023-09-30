OPPO تستعرض أحدث نظام تصوير في هاتفها الجديد Reno10 5G

أعلنت شركة OPPO عن أحدث نظام تصوير في هاتفها الجديد Reno10 5G من خلال كاميرا بورتريه "تيلي فوتو" المدمجة في هذه السلسلة.

تمثل الكاميرا البورتريه الجديدة أول كاميرا من نوعها في هذه الفئة من الهواتف الذكية، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بورتريه احترافية بجودة عالية باستخدام هواتفهم.

بالإضافة إلى تقنية التصوير البورتريه المتقدمة في Reno10 5G، يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وعصري، وبطارية تدوم طويلاً بفضل نظام Battery Health Engine، ويدعم أيضًا تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 67 واط. يأتي الهاتف مزودًا بمحرك الحوسبة الديناميكية Dynamic Computing Engine، الذي يضمن أداءً ممتازًا لمدة تصل إلى أربع سنوات.

تعمل OPPO على تطوير تقنيات التصوير بشكل مستمر في سلسلة هواتف Reno، مما يمكن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم وتسجيل ذكرياتهم بشكل أفضل.

يأتي هاتف OPPO Reno10 5G بنظام كاميرات متقدم لتصوير البورتريه، بما في ذلك مستشعر نصف بوصة بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا "تيلي فوتو" بدقة 32 ميجابكسل، والتي توفر صور بورتريه عالية الوضوح والدقة في مختلف الظروف.

الكاميرا "تيلي فوتو" تتيح إمكانية التكبير 2X وتقديم صور بورتريه فريدة من نوعها. يأتي الهاتف أيضًا بمحرك خبير البورتريه ووضعية تصوير Portrait Mode التي تمنح أفضل نتائج في التصوير بورتريه.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية رائعة. ويأتي الهاتف مزودًا بتقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 67 واط ونظام Battery Health Engine الذي يعزز عمر البطارية. كما يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7050 5G لتوفير أداء قوي وتجربة 5G سريعة.