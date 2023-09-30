خلال ندوة "الصحفيين" ..الكحلاوي يكشف تفاصيل جديدة عن بناء حرم قلعة صلاح الدين

كشف الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للأثريين العرب، عن معركة ضخمة بشان بناء حرم قلعة صلاح الدين الأيوبي قائلاً “ منذ ٢٠ عاما كانت هناك معركة كبيرة تخص البناء في حرم قلعة صلاح الدين لمركز صيانة سيارات، وكان بها جمال الغيطاني وسكينة فؤاد، وكانت قضية كبيرة جدا وكان هناك تركيز على مجابهة رجال اعمال في ذلك الوقت”.

واضاف الكحلاوي في ندوة نقابة الصحفيين التي نظمتها لجنة الثقافة برئاسة محمود كامل، ان مصر استشهدت باليونسكو، وطلب الدكتور زاهي حواس من فاروق حسني لجنة برئاستي للتعامل مع اليونسكو وشرحت لهم مخاطر هذا المكان في حرم القلعة.

وأكد ان وظيفة القلعة ليست في الخارج بل في الداخل والحرم الخارجي وجود اي حد فيه يمثل خطورة على المكان، قائلاً ورأيت ان هناك اهانة متعمدة للتراث الاسلامي، واليونسكو كان مقتنعا جدا بما نقوله، وأقنعنا اليونسكو ان هذا حرم ولا يجب الاعتداء عليه وجاء الجواب انه ما كان على الحكومة المصرية ان تبني في هذا المكان.

وتذكر الكحلاوي، ان وقتها طلبوا استبعاد جزء من حرم القلعة من القاهرة التاريخية من اليونسكو واليوم يطلبون نفس الطلب لانشاء عشوائيات وليس تطويرا، واعادة تاهيل وصيانة وترميم هو المطلوب.

ولم يكن هناك موقع لم يتم الاعتداء عليه، ليس لي مكانة وتاريخ اذا اهملت تراثي وبددته.

واختتم قائلاً: "منطقة عمرو بن العاص اقدم منطقة في افريقيا، والآن أي منطقة اثرية تمنح التراخيص لكل من يريد البناء فيها لأي مشروع بكل سهولة واسهل من اي منطقة اخرى ، و متحف الحضارة اقيم على منطقة اثرية وتم الاعتداء عليها، متسائلا لماذا يحدث ذلك ولم يتم البناء على غرار المتحف الكبير في منطقة اخرى".