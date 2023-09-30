اتحاد الكرة يرد على طلب إنبي المشاركة في كأس السوبر

رفض مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطاب الذي أرسله مسؤلو نادي إنبي الذي يحتوي علي طلب بالمشاركة في بطولة كأس السوبر النسخة المقبلة بجانب الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، باعتباره أحد أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس مصر وذلك عقب استبعاد الزمالك من المسابقة.

وعلمت "البوابة نيوز" من مصدر مسئول باتحاد الكرة ان إنبي يحق له المشاركة في حال الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وبالتالي يضمن المشاركة سواء كان بطلا للكأس أو وصيفا، وذلك لأن أطراف نصف النهائي الآخر أحدهما بيراميدز المشارك في السوبر كوصيف للدورى النسخة الماضية.

وكان قد خاطب مسئولو نادى إنبى اتحاد الكرة في خطاب رسمى للمشاركة فى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسختها الجديدة.