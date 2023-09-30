ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يرد على طلب إنبي المشاركة في كأس السوبر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفض مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطاب الذي أرسله مسؤلو نادي إنبي الذي يحتوي علي طلب بالمشاركة في بطولة كأس السوبر النسخة المقبلة بجانب الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، باعتباره أحد أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس مصر وذلك عقب استبعاد الزمالك من المسابقة.
وعلمت "البوابة نيوز" من مصدر مسئول باتحاد الكرة ان إنبي يحق له المشاركة في حال الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، وبالتالي يضمن المشاركة سواء كان بطلا للكأس أو وصيفا، وذلك لأن أطراف نصف النهائي الآخر أحدهما بيراميدز المشارك في السوبر كوصيف للدورى النسخة الماضية.

وكان قد خاطب مسئولو نادى إنبى اتحاد الكرة في خطاب رسمى للمشاركة فى بطولة كأس السوبر  للأندية الأبطال بنسختها الجديدة.

ads
إدارة اتحاد الكرة إنبى خطاب السوبر
ads