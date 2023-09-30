خارجية الشيوخ: "حكاية وطن" يعيد إلى الأذهان المشهد المصري قبل 10 سنوات



أكدت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، أن انطلاق فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، صباح اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستدعي إلى الأذهان المشهد المصري قبل عشر سنوات على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني، وما تمكنت مصر بفضل الله، ثم قياداتها السياسية الحكيمة من تجاوزه من مخاطر كادت أن تهدد مستقبل الدولة والشعب المصري.

وقالت النائبة في بيان إن مصر خلال العقد الماضي، لا سيما بعد ثورة 30 يونية، وتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد تمكنت من تحقيق انتصارا عظيما على أعداء الوطن الذين لم يألو جهدا في تنفيذ مخططاتهم لبث الفتن ومكائد الشر والإرهاب سعيا للنيل من أمن المصريين وزعزعة استقرار الوطن فضلا عن عمل قوى الإرهاب الدولية الدؤوبة لتغيير خريطة مصر على جميع الأصعدة إلا أن الجهود الوطنية المخلصة بزعامة الرئيس السيسي، تمكنت من دحر تلك المؤامرات الآثمة، وسطر أبناء الوطن بإخلاصهم ودمائهم ملاحم بطولية، وهو ما يعد عبورا جديدا بمفاهيم وتحديات هذا القرن، فلابد ألا ننسى ما جابهه الوطن من ظروف عاصفة، وهو ما يذكرنا به هذا الملتقى الذاخر بفعالياته الثرية.

وأضافت نصيف أن القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس السيسي، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشعب، قادت ثورة للتعمير ومن ثَم انطلقت مسيرة البناء والتنمية في جميع ربوع الجمهورية، مشيرة إلى أنها عبرت عن حالة من الترابط بين كافة مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة المصرية وجموع الشعب لتصدر صورة مشرفة تليق بالشعب المصري أظهر من خلالها إرادة سياسية وشعبية قوية لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ،: "انطلق قطار التنمية في جميع المجالات، في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية صعبة، لتتواكب تنمية الإنسان والبنيان، في ظل قيادة سياسية حكيمة عاشقة للتراب الوطني، وتسعى بحرص لصون مقدرات الشعب والدولة المصرية".

وأثنت نصيف، على جهود وزارة الخارجية المصرية المكثفة على مختلف المحاور والأصعدة، التي تكللت بالنجاح من خلال استعادة مصر لدورها الإقليمي ومكانتها العالمية المؤثرة إثر حراكا سياسيا تاريخيا، في عهد الرئيس السيسي مما أسفر عن تعزيز العلاقات مع مختلف القوى الفاعلة عالميا وإقليميا، بما يدعم تقريب وجهات النظر لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المؤثرة، ومن ضمنها قضية السلام العادل في الشرق الأوسط ومكافحة قوى الإرهاب.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ، حديثها بالإعراب عن دعمها الكامل للسياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات استراتيجية، والقائمة على خطوات ثابتة ومنهجية، التي تنم عن إدراك ووعي من الرئيس السيسي بأن العلاقات الدولية هي إحدى الركائز المهمة للأمن القومي، وكذلك إدراكه العميق بالظروف المحيطة على المستوى الإقليمي والعالمي، متمنية مزيدا من النمو والتنمية والازدهار للوطن العزيز في ظل قيادة سياسية حكيمة.