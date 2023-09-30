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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«ثقافة الجيزة» تنظم احتفالية بذكرى المولد النبوي

ثقافة الجيزة
ثقافة الجيزة
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نظم فرع ثقافة الجيزة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وشهدت مكتبة إمبابة احتفالية بالتعاون مع مركز الشباب، بدأت فعالياتها بندوة بعنوان "السيرة النبوية دروس وأخلاقيات" تحدث خلالها الشيخ محمود شحاتة الباحث بدار الإفتاء المصرية، عن السيرة النبوية المحمدية موضحا أنها تشمل السرد والوصف لحياة الرسول الكريم وتفاصيل حياته الشخصية والتاريخية، وتعتبر من أهم المصادر التي توثق حياة النبي والرسالة التي نقلها للإنسانية.
واستعرض د.غلام مصطفى مشتاق نائب رئيس الرابطة المحمدية بباكستان والباحث بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بعض الأحداث والقصص من حياة النبي قبل النبوة، وفي مرحلة البعثة، ونقله لرسالة الإسلام، ثم الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية.
مضيفا أن السيرة النبوية تعتبر مصدرًا هامًا لفهم الإسلام وتعاليمه، وتوفر تفاصيل قيمة حول السيرة الشخصية للنبي وسماحته وقيمه الإنسانية.

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ثقافة مصر
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