مقاس الحذاء الصغير سر تألق «سوبوسلاي» مع ليفربول

رغم انضمامه مؤخرًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، إلا أنه أثبت تواجده داخل قلعة أنفيلد وخطف قلوب جماهير النادي مبكرًا بجهده وعرقه داخل أرضية الميدان، وجعلهم يؤمنون بأن الريدز تعاقد مع نجم كبير له مستقبل مشرق مع الفريق، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة.

نتحدث عن النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب خط وسط ليفربول، وأحد صفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من لايبزيج الألماني في صفقة قدرت بـ70 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2028، وأصبح سريعًا أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب، ليقدم مردودًا إيجابيًا منذ بداية الموسم الجاري، حيث تألق بشكل كبير من خلال نجاحه في فك شفرات المنافسين في المباريات بتسديداته الصاروخية من خارج منطقة الجزاء.

صاحب الـ22 عامًا، يتمتع بشخصية قيادية رغم صغر سنه، باعتباره قائدًا لمنتخب بلاده المجر بعد ارتدائه شارة القيادة في القترة الأخيرة، لينضم إلى نجوم الريدز قادة منتخبات بلادهم، بعد الهولندي فيرجيل فان دايك، الياباني واتارا إيندو، الإسكتلندي أندرو روبرتسون، والنجم المصري محمد صلاح.

النجم المجرى يسير على خطى جيرارد بعد امتلاك إرثه

وحصل سوبوسلاي على جائزة أفضل لاعب في المجر عن عام 2022، وظهر مع ليفربول بالقميص رقم 8 مع الفريق، وهو الإرث الذي امتلكه من أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ولكنه لم يكتف بذلك، بل يسير على خطاه من خلال طريقة تحركاته في الملعب وتصويباته القوية التي تهز أرجاء شباك الخصوم وشخصيته داخل المستطيل الأخضر. لاسيما أنه بعد التعاقد مع ليفربول، ظهر بوشم جيرارد قائلًا: «سأرتدي الرقم 8، فأنا أملك وشمًا من ستيفين جيرارد»، ليبدأ بعدها بزوغ نجمه مع حمر الميرسيسايد، إذ شارك في 8 مباريات سجل خلالها هدفين ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وآخر ضد ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو».

ومن أسرار تألق سوبوسلاي مع ليفربول، هو ارتدائه لحذاء بمقاس صغير، رغم طوله الفارع الذي يصل إلى 1.86 سم، لكنه يرتدي حذاء مقاسه 40 وهو من الدرجات الأدنى بالنسبة لأرجل الرجال، وهو أيضًا ما يتميز به الذكور في المجر، خاصة الأسطورة فيرينتس بوشكاش الراحل، الذي يعد أحد نجوم ريال مدريد الإسباني عبر التاريخ، والذي استحدث «فيفا» جائزة خاصة باسمه لصاحب أفضل هدف في الموسم أو العام الميلادي.

كما يسير دومينيك سوبوسلاي على خطى أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي الحالي، في مقاس الحذاء الصغير، باعتبار الأخير يرتدي حذاء مقاسه 41.5 رغم أن طوله 1.87 سم، ليؤكد متوسط ميدان ليفربول أن التألق في الملاعب يصاحب اللاعبين أصحاب المقاسات الصغيرة في الحذاء الرياضي.