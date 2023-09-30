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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني ينفذ مداهمات بمخيم للنازحين السوريين في الشويفات

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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نفذت وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات اليوم مداهمة بمخيم للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات (بنطاق محافظة جبل لبنان جنوبي العاصمة بيروت) وألقت القبض على 7 سوريين و5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق رسمية، بالإضافة إلى مواطن لبناني لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.
وذكر الجيش اللبناني في بيان اليوم أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري (بالعاصمة بيروت) ألقت القبض على مواطنين اثنين لصدور عدة مذكرات ضبط وإحضار بحقهما لتعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما مسدس حربي ومبلغ كبير من المال.
كما ضبطت الدورية أيضًا في منطقة صبرا مواطن لبناني مطلوب لاتهامه بإطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.

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الجيش اللبناني مخيم للنازحين السوريين لبنان
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