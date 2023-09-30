وزير الرياضة يفتتح ملعب جديد بقرية الظهير في شمال سيناء

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى إطار زيارته الميدانية اليوم السبت لمحافظة شمال سيناء، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرية الظهير وتابع المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا، وافتتح ملعب جديد مطور بالقرية.

كما شهد الوزير والمحافظ المباراة الافتتاحية فى كرة القدم بين فريقين (الظهير ١ والظهير ٢) ضمن فعاليات بطولة القرى الأكثر احتياجا ، وأقيمت المباراة وسط تواجد أهالى القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية فى جو من الترحاب بالزيارة من الأهالى ، والسعادة بما تحقق من إنجاز بقريتهم.

وعقب ذلك وزع وزير الشباب والرياضة أدوار رياضية على عدد من أهالى وأبناء القرية وذلك بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد وزير الشباب والرياضة توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير القرى وتوفير الخدمات لأبناء قاطني تلك المناطق ، وذلك فى مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة للبلاد ، فضلاً عن الدور الملوس فى بناء وتنمية الإنسان من خلال الخدمات التى تساهم فى رفع مستوى المعيشة، وتلبية احتياجات المواطنين.

أقيم الملعب المطور بقرية الظهير ضمن منظومة الخدمات التى يتم توفيرها بالقرية بالتعاون بين مختلف الجهات، حيث شهدت القرية العديد من مظاهر التنمية فى تنفيذ الخدمات العاجلة سعياً للوصول لحياة كريمة متكاملة .