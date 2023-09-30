وداعا أحمد سامي العدل.. جنازة مهيبة وسط الدموع والانهيار

حرص العديد من النجوم على تشييع جثمان الفنان أحمد سامي العدل ، نجل الفنان الراحل سامي العدل، من مسجد الفاروق بالمعادى وأداء صلاة الجنازة عليه وتشيع الجثمان لمثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

وتوافد عدد من النجوم وأفراد الأسرة والاصدقاء على جنازة أحمد سامي العدل منهم عمه السيناريست مدحت العدل والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة والمخرج خالد يوسف والفنان طارق النهري.





ورصدت عدسة “البوابة نيوز” انهيار والدة أحمد سامي العدل في جنازة نجلها وسط تجمع الأهل والأصدقاء ومحاولة تهدئتها والتخفيف عنها.



أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.





