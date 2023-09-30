هالة السعيد: مصر تقدمت 6 مراكز في مجال التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تقدمت 6 مراكز في مجال التنمية المستدامة، ومصنفة ضمن 26 دولة ملزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت "السعيد"، خلال كلمتها بجلسة في مؤتمر "حكاية وطن"، إن “هذا جاء نتيجة جهود الدولة، ونوثق الجهود ونعرضها بجهود تشاركية وتقارير المحافظات وتقارير مؤشر تنافسية المحافظة وتقديمها على المستوى الدولي”.

وأضافت: “لدينا مجموعة بيانات ومؤشرات محلية ودولية، ومهم جدا البعد الاقتصادي والاجتماعي لأنه بعد أصيل وتحقيق الأصول الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، وتم تكثيف الاستثمارات العامة”.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.