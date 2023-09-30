27 عرضا بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح بقصور الثقافة على «روض الفرج»

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في الساعة السابعة مساء اليوم السبت 30 سبتمبر، في السابعة مساء انطلاق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين، "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مدار أسبوعين بمسرح القصر وحتى 15 أكتوبر المقبل.

يشارك بالمهرجان المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، 27 عرضا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة تبدأ يوميا في السادسة مساء، وتتكون لجنة التحكيم من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبدالمنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

ويتضمن المهرجان الذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، في يومه الافتتاحي تقديم العرض المسرحي "قط وفأر" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، إعداد وإخراج محمد عبدالستار.

يشارك بالمهرجان عرض "المعرض" إخراج سيف الدين محمد لفرقة قصر ثقافة الجيزة، عرض "مطر صيف" دراما تورج محمد سعيد وإخراج أحمد سليمان، لفرقة مركز الجيزة الثقافي، عرض "حداد قمري" تأليف على عبدالرحمن الزيدى، دراما تورج أحمد عصام ونور عفيفي وإخراج فاطيمة محمد، عرض "من القاتل" إعداد محمد سعيد وإخراج عمر محمد عبد العزيز.

كما يشارك عرض "خلل قاطع" لفرقة الأنفوشي، تأليف سلوى طارق وإخراج أسامة سعد، عرض "آخر الشارع" تأليف مؤمن عبده وإخراج محمد نجله، عرض "الوردة والتاج" لفرقة الأنفوشي إعداد عبد السلام السويفى وإخراج محمد أشرف.

وتقدم فرقة المنوفية المسرحية عرض "سجن النسا" تأليف فتحية العسال وإخراج ساندرا سامح، كما تقدم فرقة دمنهور مسرحية "القطة العامية" تأليف سامح عثمان وإخراج جابر نصار.

كما تشارك فرقة دمنهور المسرحية عرضين، الأول بعنوان "آخر مرمى البصر" تأليف معتز بالله عجمى وإخراج إسلام الرومي، والعرض الثاني "باذنجان" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.

وتقدم فرقة أسوان عرض "غرفة بلا مخرج" تأليف محمد عويس وإخراج أحمد عبد الرحمن، عرض "صندوق سوناتا" تأليف مروة فاروق وإخراج مادونا هاني لفرقة أسيوط المسرحية، كما تقدم فرقة ملوي المسرحية عرض "جسر آرتا" للمؤلف جورج ثيوتوكا وإخراج وائل مجدي.

وتقدم فرقة السويس مسرحية "حريم النار" تأليف شاذلي فرح وإخراج حنان بدوي، وتدم فرقة الإسماعيلية المسرحية عرض "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد سالم.

وتشارك فرقة دمياط الجديدة بعرض "فندق العلمين" للمؤلف إيريك إيمانول وإخراج عمرو الزغبى، فرقة بورسعيد بعرض "أينولا" تأليف عيسى جمال وإخراج بيشوى عماد. فرقة الأنفوشى المسرحية، بعرضين بعنوان: "مسافر ليل" تأليف صلاح عبدالصبور وإخراج أحمد علاء، وآخر بعنوان "أحفاد دافنيشى" تأليف جان جيانيه وإخراج محمد بهجت.

وتقدم فرقة المنصورة مسرحية "أون آير" تأليف شادى السعيد وإخراج حسن العراقى، عرض "فتوات بولاق" تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد عمارة لفرقة كفر الشيخ المسرحية.

وتقدم فرقة طنطا مسرحية "رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، عرض لفرقة غزل المحلة بعنوان "الأبواق والتوت البرى" تأليف داريوفر وإعداد محمد رأفت وإخراج محمد رأفت.

وتشارك فرقة كفر الشيخ بعرض "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب وإخراج أحمد كمال، فرقة الزقازيق بعرض "نور" تأليف أنس النيلى وإخراج عصام إيهاب.

ويصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب الصحفي يسري حسان، بالإضافة لكتيب المهرجان وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين منهم الناقد أحمد خميس، والناقد محمود حامد، د. محمد زعيمة، د. داليا همام، عبد الناصر حنفي.

كما سيتم إقامة ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين منهم د. حازم شبل، والمؤلف سعيد حجاج، والمخرج السعيد منسي، والمؤلف سامح عثمان، والمخرج شاذلي فرح