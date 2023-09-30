"حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

شهد الر ئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية وطن" لاستعراض الإنجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، من خلال مشاركة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي، وذلك خلال افتتاح الرئيس أولى جلسات حكاية وطن بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسلط الفيلم الضوء على نجاح مصر في مواجهة فيروس سي، مرددا: "كان في ناس كتير عانت من فيروس سي وكتير من الأمراض اللي انتشرت في أماكن كتيرة بسبب قلة الرعاية فقررنا نعمل مبادرات صحية وتطوير شامل للمنظومة الصحية، وقوافل طبية، وده اللي هنبني عليه أرض ثابتة نبني عليه مشروع التأمين الصحي الشامل اللي بنحلم بيه من زمان".