«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بكفر الشيخ

انطلقت اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة والقرى الاكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ اعتبارا من اليوم ولمدة ٦ ايام.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة تقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتأتي في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أن معهد التناسليات الحيوانيه يشارك في القافلة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في المحافظة ومعهد الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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