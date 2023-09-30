“مهرجان الخيول العربية.. عراقة وأصالة مصرية”.. نجاح الدورة الـ 27 فى بلبيس بالشرقية.. الفعاليات أستمرت طول 3 أيام وسط أقبال جماهيرى.. وأحد مشايخ مطروح: المهرجان يمثل عروبتنا واعتزازنا بثقافتنا

اختتمت محافظة الشرقية فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ27 والذي أُقيم بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، واستمر لمدة 3 أيام.

عراقة وأصالة المحافظة

وفي سياق هذا المهرجان التقت “ البوابة نيوز” بالدكتور «أحمد عبد المعطي» نائب محافظ الشرقية، والذي أكد في تصريحات خاصة، أن الجميع في المحافظة وخارجها كان سعيد بانطلاق هذا العُرس السنوي، الذي يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية، ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية هامه، موضحًا أن هذا المهرجان يمثل إنطلاقة لغد أفضل للمحافظة لتنعم مصر بالإزدهار.

لا توجد شكاوي

وأوضح نائب المحافظ، أن إدارة المهرجان لم تتلقي أي شكاوي تعكر صفو الحدث، فالجميع كان سعيد من كبار وصغار، فيجب أن نحتفل جميعًا بالتنظيم والشكل الرائع الذي خرج به المهرجان، قائلًا: “ الكل شارك في المهرجان من مسؤولين وأهالي.. فكلنا أخوه وكلهم أهالينا وكلنا تعبنا في التنظيم علي مدى فترات سابقة.. والحمد لله أنه خرج بالصورة المشرفه دي.. التي تليق بابناء المحافظة”.

لافتة جميلة

وذكر “ عبد المعطي” أن كل ما يشغلنا هو أن يخرج الجميع من هذا المهرجان بفرحة وسعادة، سواء كان الفارس حصانه فائزًا أو لم يحالفه الحظ، مبينًا إلى أنه كانت هناك لافته جميله من قبل إدارة المهرجان لبعض الفرسان الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالمهرجان في الوقت المناسب، إذ قامت الإدارة بالسماح لهم بعرض أحصنتهم ولكن دون خضوعهم للمنافسة، مما أضفي نوعًا من الفرحة والتقدير لهم، ونوجه الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات المهرجان.

فرصة رائعة

وذكر «عبد المعطي» أن هذا المهرجان يُعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة، المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب، والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر.

شعار المحافظة

مشيرًا إلي أن شعار محافظة الشرقية هو الحصان، تخليدًا لذكرى وقفه الزعيم أحمد عرابي على جواده أمام الخديوي توفيق عارضًا مطالب الأمة، وفي هذا اليوم تخليدًا لذكراه إتخذته محافظة الشرقية عيدًا قوميًا لها والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، مؤكدا على ضرورة إستثمار ما لدينا من تراث وتعظيم الإيجابيات والعمل على التصدي للسلبيات لإيثار روح الأمل للأجيال القادمة وزيادة الإنتماء لبلدنا الغالي مصر.

جوائز ودروع تميز

وأوضح نائب المحافظ أن جوائز المسابقات لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان عربي اصيل (حصان جامح) يمثل شعار محافظة الشرقية، للفائزين في مسابقة جمال الخيول، والتي بمشاركة 108 أحصنة عربية من جنسيات (السعودية - المغرب - الكويت - قطر - ألمانيا) بالإضافة إلي المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

شيوخ مطروح

قال الشيح فوزي السمالوسي، أحد شيوخ قبائل مطروح، أننا نحرص سنويًا علي حضور المهرجان الذي يعد تُراث وعراقة مصرية وعربية أصيلة يمثل عروبتنا واعتزازنا وفخرنا بها، فالحصان مرتبط عند جميع العروب ارتباطًا وثيقًا، خاصة الخيول العربية، وأتاح المهرجان الفرصة لعدد من الخيول لعرضها والتعرف عليها وعلي أصحاب المزارع،

استعدادت مكبرة

وبدوره كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات، وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية، ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها، فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وكانت فعاليات المسابقات قد بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه بدء مسابقات تراث وأدب الخيل والتي يشارك فيها 73 من أمهر الخيول في مصر وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

وحضر حفل الختام لفيف من القيادات التنفيذية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء الأحزاب ورؤساء النقابات ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية وتوزيع الجوائز علي الفائزين في المسابقات.

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