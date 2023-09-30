وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددا من المدارس ويطمئن على جاهزيتها

تفقد دكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم السبت، عدد من مدارس التعليم العام مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة زار وكيل الوزارة مدارس ( الجيل الجديد الرسمية لغات والسلام الرسمية لغات والشهيد محمد الاتربي الإعدادية بنين و الجلاء الابتدائية وعاطف بركات الابتدائيه و الشهيد مصطفى الخياط الرسمية لغات والاعلام الرسمية المتميزة لغات ).

ومن المقرر ان تستكمل الدراسة غدا الأحد بمختلف المراحل الصفوف الأولي حسب الجدول المعتمد حيث أنه من حيث تستقبل مدارس المحافظة وعددها ١٠٤٢ مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من ٣٧٦ ألف طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

كما تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية اولا بأول.



كما تم خلال الجولة الاطمئنان على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة.

وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.