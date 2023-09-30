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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يوجه التعليم والصحة والوحدات المحلية بتكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول للعام الدراسى للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مشيرا الى أهمية تعظيم دور مجالس الآباء و متابعة نسب الحضور والغياب للطلاب والتأكد من تسلمهم الكتب الدراسية دون ربطها بسداد المصروفات والاطمئنان على نسب الكثافة بالفصول وجودة التهوية ومتابعة التغذية المدرسية والتأكد من صلاحيتها .

وكلف المحافظ مديرية الصحة بالاهتمام بالصحة المدرسية من خلال توفير جميع أدوية الطوارئ فى العيادات بداخل المدارس وتوافر طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة، وتكثيف حملات التفتيش على الأغذية سواء داخل المدارس أو خارجها والتأكد من صلاحية المعروض و توافر الشهادات الصحية للبائعين .

كما شدد المحافظ اليوم السبت، على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة النظافة العامة بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة الاشغالات ومنع الباعة الجائلين لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

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