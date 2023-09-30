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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. بدء تحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بالمنيا

غدا .. بدء الحملة
غدا .. بدء الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء أعمال الحملة القومية لتحصين "الماعز والأغنام" ضد الأمراض المنتشرة غدا الأحد بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حماية للثروة الحيوانية بالمحافظة التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وكلف المحافظ مسئولي الوحدات المحلية بالمدن والقرى و الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، موجها مديرية الطب البيطرى بالانتهاء من جميع التجهيزات بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية ، مناشدا المربين وأصحاب الماشية بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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