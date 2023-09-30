"مدبولي": معدلات الفقر انخفضت في الصين بعد 22 سنة من الشغل المتواصل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصين الدولة العظمى انخفضت معدلات الفقر فيها، بعد 22 سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة في الصين، وما زالت نسب الفقر كما هي.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت، أن هناك كتاب صدر في عام 2012 تحت عنوان "لماذ ا تفشل الأمم"، وفي مقدمة الكتاب المؤلفون اختارو مصر كنموذج للدولة الفاشلة، وهناك تساؤلات عن مصر ولماذا هي فقيرة، أن الكتاب خرج من واقع كتاب وباحثين حللوا فشل مصر ومن أبرزها فشل حكومة في الاستجابة لتقديم الخدمات والطبيعية الجغرافية، وأن معظمها أراضي صحراوية وافتقار المصريين أخلاقيات العمل.

وتابع رئيس الوزراء: أنه "على مدار التاريخ لم تكتمل لمصر أي تجربة تنموية إلّا في عهد محمد علي، وهذا كان ظاهر آخر 30 سنة في نمو الاقتصاد المصري، وكان ليس لدينا تجربة حقيقية يظهر الاتجاه الذي تسلكه مصر لتحقيق تنمية".

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=k7dfP0Gy789fvtW2