وزير التعليم فى رسالة للمعلمين.. «أنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا»

السبت 30/سبتمبر/2023 - 09:18 ص



وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وقال في بيان: «أتقدم لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير.. فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا.. وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها علما ومعلما.. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة».

كما وجه رسالة للطلاب والطالبات قائلا : «بمناسبة بدء العام الدراسي.. أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح.. فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل»

وانطلق اليوم السبت، العام الدراسي الجديد في مدارس 12 محافظة على مستوى الجمهورية وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

وفي هذا الإطار أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس، شدد خلالها على التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن، ووضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لضمان توفير مناخ امن الطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الابواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، واحكام دور الاشراف عليها، وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق ابواب المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

كما تم التشديد على حسن إستقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم التالي لبقية الصفوف

كما تم التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، وتعقيم الحجرات الدراسية، والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس.