"تعليم شمال سيناء" يعلن جاهزية مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد

أعلن تعليم شمال سيناء عن جاهزية مدارس محافظة شمال سيناء لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



واكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء علي جاهزية مدارس شمال سيناء لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



وأضاف أنه جرى تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من اثاث وكتب مدرسية وهيئة التدريس اللازمة علماً بأن قد سبق وأجريت بعض الصيانة بالمدارس كما جري عمل المتابعات اللازمة للمدارس من قبل التوجيهات المختصة ولجان المتابعة لمعرفة مدى استعداد كل مدرسة لبداية العام الدراسي الجديد.

كما استعد تعليم شمال سيناء لافتتاح عدد من المدارس التي تنضم إلى مدارس التأسيس بالتعليم الفني بالمحافظة وقد بحث وكيل تعليم شمال سيناء افتتاح عدد من المدارس التي تنضم إلى مدارس التأسيس بالتعليم الفني بالمحافظة وسيتم البدء بمدرسة آل الشوربجي الزخرفية وقد تم الإتفاق على حضور طابور الصباح في أول يوم من العام الدراسي الجديد

كما افتتح وكيل تعليم شمال سيناء في أطار أستعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد معرض " أهلاً مدرستي" والذي أقامته إدارة الشيخ زويد التعليمية تم تكليف ادارتي المشاركة المجتمعية والاسر المنتجة بالتوجه للاسواق واختيار التجار المتعاونين بمختلف المنتجات اللازمة للمعرض وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا المعرض وقد اعجب بالمعروضات وخاصة انها تشمل جميع ما يحتاجه الطلاب من مستلزمات دراسية من ادوات مكتبية وملابس وشنط وأحذية.