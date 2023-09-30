لفات طرح تناسب الوجه البيضاوي

تحتار الكثير من النساء في لفات طرح مناسبة لشكل وجهها ومن ضمن رسمات الوجه هو الوجه البيضاوي وصاحبات هذا الوجه محظوظة للغاية فالعديد من الاختيارات تناسبها والتي تناسب الرسمات الأخرى للوجه كالوجه الطويل أو الدائري ولفات طرح الحجاب التركي والسوري والمصري وغيرها.

تعد لفات الحجاب التركية للوجه البيضاوي هي أفضل طريقة يمكنك اللجوء إليها إن كنت تبحثين عن طريقة للحصول على مظهر راقي يتناسب مع ذوقك بمختلف الأوقات ومن أهم مميزات هذه اللفة أنك يمكنك تنسيقها مع مختلف الأزياء وفي أي وقت سواء في الصباح أو السهرة بطريقة يمكن أن تلبي ذوقك.



ولست بحاجة سوى لارتداء بندانة أسفل الحجاب من الأقمشة القطنية لضمان ثباته مع الحرص على اختيار حجاب من أقمشة مثل الكريب أو الستان حسب إطلالتك، وذلك كي يكون من السهل اتخاذ الشكل المدبب عند ارتدائه بطريقة التقليدية وبعدها يمكنك تثبيت الجزء المتبقي من الحجاب حول الرقبة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.

كي لا تشعرين بالحيرة عند البحث عن أفكار تناسب إطلالاتك الكلاسيكية يمكنك تجربة لفات حجاب للوجه البيضاوي بأشكال كلاسيكية لأنها سوف تساعدك في الحصول على مظهر متناسق مع مختلف الأزياء سواء في العمل أو حتى في إطلالات بعد الظهيرة الكلاسيكية.

إن كان متوفر لديك الحجاب المربع قومي بطيه ليصبح على شكل مثلث ثم ارتديه بطريقة تقليدية بسيطة للغاية وبعد تثبيته جيدًا قومي بلف الجزء المتبقي من الحجاب حول الرقبة وبالتأكيد ستكون هذه الطريقة سوف تتماشى مع إطلالتك الكلاسيكية الأنيقة في مختلف الأوقات ولا تنسي ارتداء البندانة القطنية إن كان الحجاب من أقمشة الساتان الناعمة.

يمكنك تجربة اعتماد اللفات غير منتظمة أو الفوضوية أو التي تسمى بالـ Loose Hijab حيث تعد هذه الطريقة المفضلة لدى الغالبية العظمى من مدوني الموضة في مختلف الأوقات، كما أنها مناسب بشكل كبير لذوات الجبهة العريضة، لتطبيق طريقة الحجاب غير المنتظم الـ Loose Hijab يمكنك ارتداء باندانة قطنية ووضع الحجاب فوقها وتركه بشكل انسيابي على الوجه، بعدها يمكنك تثبيت الأجزاء المتبقية من الحجاب حول الرقبة وتعد هذه الطريقة هي أفضل اختيار لكل فتاة لأنك يمكنك تطبيقها سواء بأقمشة الكريب أو الشيفون أو الستان لهذا لا تترددي من تجربتها إن كنت من أصحاب الوجه البيضاوي.

إن كنت تبحثين عن لفات حجاب سهلة للوجه البيضاوي فليس هناك أفضل من تجربة الأشكال البسيطة التي تضمن لك الحصول على مظهر رائع والتي كنا نعتمدها في الماضي عندما بدأنا نرتدي الحجاب بالشكل التقليدي ويمكنك ارتداء البندانة القطنية وارتداء فوقها الحجاب القطني أو الشيفون ولفه حول الرأس بالشكل التقليدي بحيث يكون متخذ شكل الوجه وتعد هذه الطريقة هي المفضلة لدى الفتاة صاحبة الوجه البيضاوي الممتلئ لأنها سوف تبرز جمال وجنتيك.

تعد لفات الحجاب للوجه البيضاوي وبالتحديد بطريقة التوربان هي أفضل طريقة يمكن اللجوء إليها خاصة إن كنت من عشاق الستايل العصري الجريئ ففي البداية كنت أظن أن هذه الطريقة غير مناسبة لأنني أنا أيضًا من أصحاب الوجه البيضاوي. ولكن عند تجربتها كانت مناسبة لي مثل الفاشينيستا.

حيث يمكنك الاختيار بين لفات الحجاب التوربان الفيونكة أو الذي يتميز بعقدة أمامية على مقدمة الرأس لأنها سوف تعمل على تقليل حجم الوجه البيضاوي بحيلة بسيطة وسهلة فلا تترددي من تجربتها لإطلالة رائعة.

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