بالصور.. انعقاد الاجتماع التنسيقي لمشروع "مجتمعات أكثر أمانًا"



أعلنت جمعية صحبة الخير للثقيف الصحي وتنمية المجتمع الغير هادفة للربح في محافظة سوهاج مشاركتها في الاجتماع التنسيقي لمشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال الممول من منظمة اليونسيف العالمية وبتنفيذ من جمعية الطفولة والتنمية في محافظة أسيوط.

وجاء عقد الاجتماع التنسيقي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبحضور كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ووسائل الإعلام لعدد من محافظات الصعيد وهم سوهاج، واسيوط، وقنا، وأسوان، وتضمنت فعاليات الاجتماع التنسيقي جلسات تثقيفية حول التوعية بقضايا الطفل وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الأطفال ، كما شملت ايضا الفعاليات عقد جلسات بين المشاركين بهدف خطة عمل للتعامل والتصدي الجاد مع كل ما يقابل الطفل من مشكلات مجتمعية وكيفية تهيئة المجتمع له وجعله اكثر امانا.

يذكر ان عدد من الجمعيات شارك في الاجتماع التنسيقي من بينهم جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة أسيوط ، وجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان ، وجمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا.

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