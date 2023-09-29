30 ميدالية لمصر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

سيطرت بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف على جدول ميداليات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا باجمالي 30 ميدالية متنوعة

اضافت بعثة مصر ميداليتين جديدتين في ختام منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة في اخر سباقين في البطولة وهما: ذهبية 4*1 كم مونو تتابع مختلط كبار وبرونزية 4*1 كم مونو تتابع مختلط ناشئين لتتصدر مصر جدول ميداليات البطولة برصيد 30 ميدالية بواقع 12 ذهبية و 9 فضيات و 9 برونزيات.

أصحاب اللقب العالمي والميداليات الذهبية هم:

ملك شريف سعيد، ميداليتين، (سيدات 1 كم مونو، و 150 متر مونو).

ندى مجدي ابو مسلم (سيدات 5 كم مونو).

مروان أحمد العمراوي (رجال 1 كم مزدوجة).

غادة محمد وردة (ناشئات 150 متر مونو).

حسن محمد عادل (ناشئين 1 كم مونو).

مهاب ايهاب حلمي، ميداليتين (ناشئين 5 كم مونو، و 150 متر مونو).

محمد طاهر علام 3 ميداليات (ناشئين 1 كم مزدوجة، و3 كم مزدوجة، و 150 متر مزدوجة).

4*1 كم مونو تتابع مختلط كبار بالفريق المكون من: مروان أحمد العمراوي، ادهم احمد محمد فؤاد، ونبيلة حسن اسماعيل، وملك شريف سعيد

فاز بالميداليات الفضية كل من:

جميلة علي صابر (سيدات 1 كم مونو).

مروان العمراوي (رجال 3 كم مزدوجة).

جودي رضا محمد (ناشئات 1 كم مونو).

غادة محمد وردة (ناشئات 5 كم مونو).

أحمد عمرو ماضي ميداليتين (ناشئين 1 كم مونو، و 5 كم مونو).

عمر طاهر علام 3 ميداليات (1 كم مزدوجة، و 3 كم مزدوجة، و 150 متر مزدوجة).

فيما حقق الميداليات البرونزية:

جميلة علي صابر (سيدات 150 متر مونو).

ندى مجدي ابو مسلم (سيدات 1 كم مونو).

نبيلة حسن اسماعيل (سيدات 1 كم مونو).

جودي رضا محمد ميداليتين (ناشئات 5 كم مونو، و 150 متر مونو)

غادة محمد ورده (ناشئات 1 كم مونو)

حسن محمد عادل (ناشئين 5 كم مونو).

مهاب ايهاب حلمي (ناشئين 1 كم مونو).

4*1 كم مونو تتابع مختلط ناشئين بالفريق المكون من: محمد طاهر علام، ومهاب ايهاب حلمي، و غادة محمد وردة، و نبيلة حسن اسماعيل

يقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

يرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

تقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة، وشاركت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و 10 رجال،

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بالنتيجة التي حققها الفراعنة مؤكدًا أن هذا الانجاز لم يتحقق من قبل ويضاف لانجازات الرياضة المصرية التي تشهد تطور كبير مع اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية لها.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للسباحة بالزعانف حقق في النسخة السابقة من بطولة العالم للمياه المفتوحة للكبار والناشئين التي أقيمت في ايطاليا 2022 ، 14 ميدالية متنوعة.