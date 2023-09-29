"الصحافة والفن" شد وجذب والسبب التريند و"القنعرة".. نقابة الصحفيين: تراجع القيمة بين الفن والصحافة السبب.. و"الممثلين" تعتذر عن الرد

نقابة الصحفيين: تراجع القيمة بين الفن والصحافة السبب.. ونقاد: التعصب في الرأي سبب المشاحنات والحل عند النقابات.. وكامل ينفي البروتوكول.. ونقابة الممثلين تعتذر عن الرد

أزمات كثيرة تحدث بين الفن والصحافة، هذه الأزمات ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ نشأة الصحافة التى هي عين الوطن والمواطن، ولم يتوقف الصراع بين الطرفين عند التراشق والكلمات والتطاول بل وصل الي ساحات القضاء، رغم أن كلا الطرفين يحترم الآخر والعلاقة بينهم مبنية على الاحترام والنقد المباح، ومنذ ان كان الكاتب الصحفي الكبير مصطفي امين يحدثنا من على سرير فاتن حمامة، هذا المقال الاشهر الذي حدثت بسببه أزمة بسبب العنوان، وهو ما كان سيؤدى الى قطيعة بين الفنانة الكبيرة والكاتب مصطفي امين، الا ان الخلاف كان مبنى على احترام كل طرف للآخر، عكس ما نشاهده هذه الأيام من تطاول بالألفاظ والحركات، بل وصل الأمر الي الإهانة وتسفيه كل طرف لغريمه، رغم أن الفن والصحافة لا يستطيع اي منهم العمل والنجاح دون وجود أالاخر.

“البوابة نيوز” تفتح هذا الملف الشائك لفك تلك الازمة ومناقشة كل الأطراف، لوضع أسس للعلاقة بين الفن والصحافة بعيدا عن المشاحنات، من أجل الصالح العام

ماجدة خيرالله: صراع التريند السبب في المشكلات.. والصحافة والفن وجهان لعملة واحدة

الناقدة ماجدة خير الله

من جانبها، قالت الناقدة ماجدة خير الله: إنها تابعت بعض الأزمات والأشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية موضحة أن الطرفين لا يعرفون ماذا يفعلون فأحيانا أري أن الصحفي يلقي السؤال بشكل خاطىء فيتلقي أجابة غير مرضية له.

وأكدت خير الله، ان هذا يرجع لعدم مهنية الصحفي و في كثير من الأحيان الجهل الشديد بالمواقف مثلما يحدث في الجنازات ومراسم العزاء من قبل بعض الصحفيين

وتسأءلت ما المجد الصحفي اللذين سيحصلون عليه من ذلك؟ معربة عن أسفها لأنهم يففتقدون الأنسانية لذلك ينبغي عليهم عدم أقتحام خصوصيات الانسان والبحث عن المهنية والأبتعاد عن التريند المسىء.

وأضافت خير الله: "أما بالنسبة للفنانين هناك منهم معتادون علي الخطأ ويعتذرون بعدها ويفتقدون ضبط النفس ولا يسيطرون علي أنفسهم"، مشيرًة الى أن على الفنان أن يتقبل النقد ما دام نقد بناء ولم يتسبب في أساءة له.

ولفتت الى أن الفنان محمد هنيدي في فيلمه الأخير "مرعي البريمو" تعرض لهجوم عنيف لان الفيلم وقتذاك كان سيئا للغابة ورغم ذلك لم يتراشق باي لفظ أو كلمة في أي نقد تعرض له

وتابعت خير الله: السوشايل ميديا سبب في تدمير المبادىء وسبب في جرأة كثير من الأشخاص في التطاول علي الأخر، مؤكدة أن الحل الوحيد في أي اساءة تحدث بين الطرفين أن يلجأ الطرف الذى يساء اليه للقضاء ويتخذ كافة الأجراءات القانونية

وشددت على أن النقابات ليس لها دور في تأديب الأشخاص.

ماجدة موريس: التعصب للرأي سبب المشاحنات والحل عند النقابات

الناقدة ماجدة موريس

فيما قالت الناقدة ماجدة موريس: أري أن هذه التجاوزات تعود إلي ثقافة عدم احترام الأخر وسببها الرئيسي السوشايل ميديا، لأنها ساهمت في التجاوز في حقوق الأخرين وساعدت في وجود تكتلات ولجان ألكترونية وأصبح لدينا ثقافة عدم تقبل الرأي الأخر.

وأكدت، أن هناك عدم مهنية بين الطرفين في التعامل وعدم أدراك لقيمة التفاعل الإجتماعي والمشكلة تكمن في التعصب للرأي والحل الوحيد في أدراك أهمية الوعي وتقبل الرأي الأخر والأبتعاد عن اتخاذ السوشايل ميديا وسيلة للأنتقام وتصفية الحسابات.

وطالبت موريس النقابات بالقيام بدورها بالتدخل والتنبيه علي العاملين بها بأننا أبناء مجتمع واحد والقيام بعمل ندوات للطرفين والتأكيد علي لغة الحوار لتعديل السلوك مثل ما فعلت نقابة المهن السينمائية سابقًا

وحذرت من أنه بدون تدخل النقابات سواء الصحفيين أو نقابة المهن التمثيلية سنشاهد الكثير من المعارك ويخسر كافه الأطراف الكثير فنحن لسنا أعداء لكننا أبناء وطن واحد.

هشام يونس: انغلاق الأبواب أمام الصحافة الجادة سببب المشادات

وكيل أول نقابة الصحفين هشام يونس

قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين: أري أن الأشتباكات التي حدثت خلال الفترة الماضية تعود إلي تراجع القيمة بين الفن والصحافة وأنغلاق الأبواب أمام الصحافة الجادة تجعلها تذهب إلي صحافة الترفيه فبدلًا من ذهاب صحفي الفن لحضور فعاليات مسرحية أو فيلم سينمائي ويقوم بالتغطية الجادة أو القيام بكتابة قصة نقدية أصبحت أخبار الجنازات تسيطر وتتفوق علي أخبار المسرحيات بحثًا عن التريند واللقطة.

وأكد "يونس"، أن نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية عليهما دور وحل بوضع وتفعيل مدونة السلوك الأخلاقي لأعضاء النقابات، مشيرًا الى أنه لا يصح للصحفي اقتحام خصوصية أي شخص في سرادق العزاء وعلي بعض الفنانين عدم الأستعراض أمام الكاميرات والتطاول علي الصحفي ويبنغي عليهم الألتزام بضبط النفس.

وحول دور النقابة في الأشتباكات المتكررة بين الصحفيين والفنانين ووضع أسس للتغطية والتواصل مع المواقع الألكترونية والصحف للحد من اتخاذ اللقطات للبحث عن التريند علي حساب كرامة الصحفي أوضح أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في أجتماع المجلس القادم وأن النقيب سوف يتواصل مع نقيب المهن التمثيلية للبحث عن سبل حل مشتركة.

محمود كامل: لا بروتوكول بين الصحفيين والمهن التمثيلية حتي الآن

وكيل نقابة الصحفين محمود كامل

وحول ما نشر عن بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية أكد محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولم يحدث أي بروتوكول تعاون بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة الصحفيين.

ولحق الرد قامت "البوابة نيوز" بالتواصل مع نقابة المهن التمثيلية وعلي رأسهم النقيب أشرف زكي والفنان ايهاب فهمي عضو المجلس، ولكن لم نتلق أي أجابة بخصوص الأمر، وقام ايهاب فهمي بالأعتذار عن الرد والتهرب منه.