الثقافة فى عهد الرئيس السيسى.. "التنوير" على رأس أولويات الدولة .. فيديو

الثقافة هي المكون الأساسي لهوية الشعوب وقوتها الناعمة، وكانت الدولة المصرية عبر آلاف السنين ملهمة للعديد من الحضارات حول العالم، جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، عن الثقافة في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أنها كانت على رأس أولويات الدولة المصرية طوال الـ10 سنوات الماضية.

وأوضحت قناة «إكسترا نيوز»، أنه قبل عام 2014، عانى قطاع الثقافة والفن من توقف عجلة التطوير، ودعم اكتشاف المواهب، وتهالك البنية التحتية للعديد من قصور الثقافة، والمسارح القومية، وغيرها من التحديات التي أوجبت أن يكون قطاع الثقافة على رأس أولويات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وبدأت الخطة بتطوير وإنشاء قصور وبيوت الثقافة في مختلف محافظات الجمهورية، وكان على رأس هذه المشروعات المشروع القومي لإنشاء مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 127 فدانا، لتصبح منارة للإبداع الفني والثقافي، والتي تحتوي على دار أوبرا عالمية وعدد من المسارح المختلفة، إضافة إلى مكتبة ضخمة ومتحف للفن المصري.

كما تم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون منبرًا جديدًا للثقافة الإسلامية، إضافة إلى دعم وتطوير فن الدراما المصرية، والتي تعتبر أهم عناصر القوى الناعمة المصرية هو محور أساسي لتحرك الدولة خلال السنوات الماضية، حيث تم إنتاج أكثر من 300 عمل درامي قام بتنفيذهم أكثر من 32 شركة إنتاج مصرية بإجمالي استثمارات تخطت 20 مليار جنيه.

كما تم إطلاق منصة WATCH IT الرقمية، والتي تمكنت خلال سنوات قليلة أن تكسب حصة تسويقية كبيرة في مصر والدول العربية، وإنتاج العديد من الأعمال التي تخاطب الشباب وتجدد أفكارهم.