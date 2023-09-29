إجراء جديد من مانشستر يونايتد تجاه لاعبه البرازيلي

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إجراء جديدًا تجاه لاعب الفريق، البرازيلي أنتوني، المتهم في قضية تعدي جسدي على صديقته.

وخضع أنتوني للتحقيقات في الفترة الأخيرة، بعدما قدمت جابرييلا كافالين صديقته السابقة، شكوى ضده في المملكة المتحدة بسبب مزاعم عنف منزلي، وهو ما نفاه جناح مانشستر يونايتد.

وكان نادي مانشستر يونايتد، أعلن إيقاف أنتوني قبل 3 أسابيع، لخضوعه للتحقيق في اتهام صديقته السابقة إياه، بالتعدي الجسدي عليها.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا يوضح من خلاله موقفه تجاه عودة أنتوني لتدريبات الفريق، وجاء نص البيان، كالتالي.

«منذ تقديم الادعاءات لأول مرة في يونيو، تعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في كل من البرازيل والمملكة المتحدة، ويواصل القيام بذلك».

وأضاف مانشستر يونايتد في بيانه:«باعتباره صاحب العمل لأنطوني، قرر مانشستر يونايتد أنه سيستأنف التدريب في كارينجتون، وسيكون متاحًا للتواجد في قائمة الفريق».

وتابع: «بينما تستمر تحقيقات الشرطة، سيظل هذا قيد المراجعة في انتظار مزيد من التطورات في القضية».

وأتم البيان: «كنادي، نحن ندين أعمال العنف والإساءة، نحن ندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات».

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.