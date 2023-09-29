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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 2 من المتهمين بـ"فقأ عين" ممرضة فى مدينة السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الاجهزة الامن بالقاهرة ، القبض على اثنين من المتهمين بفقأ عين ممرضة بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة فيما تكثف الجهود لضبط آخر هارب .

تابعت أجهزة الأمن ما تم نشره عبر أحد المواقع تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة  إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها ممرضة، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف بالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جارى ضبطه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة الأمن بالقاهرة إلقاء الحجاره المخدرات
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