بالصور.. درة تشارك جمهورها أحدث ظهور لها بأزياء مختلفة

نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أحدث ظهور لها بإطلالة مختلفة لتشارك بها جمهورها.

وظهرت درة بإطلالة مميزة نالت إعجاب الجمهور والمتابعين من رواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات تشيد بالأزياء التى ترتديها.

تستعد درة المشاركة فى مسلسل "الذئب" والذى يتم التحضير له، ويشاركها البطولة الفنان هانى سلامة فى رابع التجارب بينهم، ولم تستقر شركة الإنتاج على كل أبطال العمل، والمسلسل بطولة هانى سلامة، درة، بسنت شوقى، ريم سامى، ماجد المصرى، والإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن الفنانة درة شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" ، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، نور النبوى، ناهد السباعى، محمود قابيل، خالد ذكى والإخراج ياسر سامى.

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