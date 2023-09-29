الصحة العالمية: 3 من كل 4 سكان بجنوب السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية

قالت اليزابيث ألبريشت مسئولة منظمة الصحة العالمية في منطقة القرن الأفريقي إن ثلاثة من كل أربعة من سكان جنوب السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام في الوقت الذي يواجه اثنان من كل ثلاثة مستويات أزمة الجوع.

وقالت ألبريشت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف إن تداخل الصراع وأزمة المناخ والأمراض المعدية والجوع والأثر المضاعف والمركب لكل منهان حيث جعلت الأرقام تزداد سوءا.

وأضافت أن الأرقام تزداد سوءا وأن 500 ألف شخص إضافي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أن أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى تدخل طبي هذا العام أعلى من أي وقت مضى خلال السنوات الأربع الماضية، محذرة من أن جنوب السودان يمكن أن تشهد زيادة في الجوع بالبلاد في ظل التوقعات التي تشير إلى أن أجزاء من البلاد ستشهد المزيد من الظروف الشبيهة بالجفاف وأجزاء أخرى هطول أمطار غزيرة وفيضانات ذلك، بالاضافة إلى ما يمكن أن تؤدي إليه من زيادة الأمراض التي ينقلها البعوض والمياه.

وذكرت مسئولة الصحة العالمية أن الملاريا تعد قاتلا رئيسيا في جنوب السودان وأنها من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة، حيث يقدر تقرير الملاريا العالمي لعام 2021 أن حوالى 20 شخصا يموتون يوميا بسبب الملاريا في جنوب السودان.

وأشارت إلى أن جنوب السودان يشهد ومنذ بدء النزاع فى السودان المجاور تدفقا كبيرا للاجئين والعائدين من السودان وحيث يستضيف جنوب السودان واحدا من كل أربعة (23%) من إجمالي 2ر1 مليون شخص فروا من البلاد، لافتة إلى أنه مع اللاجئين الذين لم يحصل الكثير منهم على التحصين فإن هناك زيادة كبيرة فى الاصابة بالحصبة والتي قفزت بحلول أوائل يوليو الماضي بأكثر من 400%.

وشددت على أن تمويل الاستجابة الإنسانية في جنوب السودان هو الخطوة الأولى لمواجهة الأزمة، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية التي صدرت في نهاية العام الماضي لم تحصل إلا على نصف التمويل.