دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة الجيش الرواندي "صور"

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل إيابا بدون أهداف في كيجالي.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي