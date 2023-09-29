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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور| كمل مسيرتك.. أبناء بورسعيد وجماهير المصري يتسابقون لتحرير توكيلات لـ"السيسي"

أبناء بورسعيد أمام
أبناء بورسعيد أمام الشهر العقاري
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توافدت أعداد كبيرة من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على مقار الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وحمل المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي أثناء وقوفهم في طوابير أمام مقار الشهر العقاري، مرددين هتافات:"تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي .. بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها.. السيسي رئيسي .. كمل يا سيسي.."، رافعين لافتات عليها صور الرئيس وعبارة: "وكلتك كمل مسيرتك"، في ظل أجواء من المحبة والوطنية.

وأكد المواطنون على أن ما دفعهم للخروج يوم الجمعة لتحرير التوكيلات هو ما شهدته بورسعيد من مشروعات قومية وتنموية وبنية تحتية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع شعبها عن اقتناع تام أن يقف مع الرئيس لاستكمال هذه المسيرة.

وتسابقت جماهير النادي المصري على تحرير التوكيلات لـ"السيسي" حاملين علم كبير للنادي المصري وصور الرئيس وأعلام مصر، مؤكدين على أن إصرارهم على تحرير التوكيلات جاء ردًا للجميل للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي حقق حلم هذا الشعب في بناء استاد عظيم يليق بتاريخ النادي المصري العريق، في موقعه القديم بشارع 23 يوليو، ومعربين عن ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك ايمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030.

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بورسعيد محافظة بورسعيد السيسي توكيلات الانتخابات الرئاسية
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