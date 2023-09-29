عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 03:34 م

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي - أن نحو 40 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.