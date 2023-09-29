مولدوفا تنضم إلى آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 03:29 م

وقع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا اليوم /الجمعة/ اتفاقية تصبح فيها مولدوفا دولة مشاركة في آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وبمجرد التصديق على الاتفاقية من قبل مولدوفا، سيتم تطبيقها مؤقتًا حتى دخولها حيز التنفيذ الكامل في الأول من يناير القادم.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي أن هذه الخطوة الكبرى المتمثلة في انضمام مولدوفا إلى تأسيس نظام إدارة مخاطر الكوارث في الاتحاد الأوروبي كللت زيارة مفوض إدارة الأزمات يانيز ليناريتشيتش إلى عاصمة مولدوفا "كيشيناو"، حيث التقى بوزير الشؤون الداخلية أدريان إفروس، ووقع كلاهما اتفاقية منح عضوية مولدوفا في آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي تقوم على التعاون والتضامن، وهذا يسمح للدول بتقديم المساعدة لدولة أخرى عندما تتعرض لكارثة، واستفادت مولدوفا بالفعل من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للتعامل مع النزوح واسع النطاق الناجم عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام الاتحاد الأوروبي أيضًا بنشر 36 مولدًا للطاقة في 30 مستشفى في جميع أنحاء مولدوفا من احتياطي الطاقة الخاص ب الاتحاد الأوروبي للإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك، دعم الاتحاد الأوروبي أيضًا مولدوفا بمبلغ 48 مليون يورو كمساعدات إنسانية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا.

وباعتبارها عضوًا كامل العضوية في آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، لن تتمكن مولدوفا من تلقي الدعم الفوري فحسب، بل يمكنها أيضًا إرسال المساعدة إلى البلدان المتضررة من الكوارث التي من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية من خلال الآلية؛ مما يؤدي إلى استجابة أقوى وأفضل تنسيقًا للأزمات في أوروبا وبقية العالم، بحسب البيان.

