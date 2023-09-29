إزالة 127 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى 8 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمحافظة اليوم الجمعة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للقضاء على عشوائية البناء والتصدى بكل حسم لأى تعديات وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية بمركزى بنى مزار وأبو قرقاص من إزالة ٦٢ حالة بقرى الحسينية وأبوجرج وشلقام وأحياء بمدينة بنى مزار، وحالة تعد بقرية جريس بمركز أبوقرقاص.

وأزالت الوحدات المحلية بمركزى المنيا وملوى ١٨ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى البرجاية وبنى محمد سلطان وصفط الخمار بمركز المنيا، وإزالة ٩ حالات بحى شرق مدينة ملوى.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزى مغاغة والعدوة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة ٢٥ حالة تعد منها ١٦ حالة خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر بمركز العدوة، و٤ حالات بالبناء المخالف بقرية طنبدى بمركز مغاغة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمركزى سمالوط ومطاى من إزالة ٢٧ حالة منها ١٣ حالة تعد بقرى شوشة والعزيمة وقلوصنا وبنى خالد وحى شمال سمالوط، و١٤ حالة بقرى بردنوها وأبو عزيز ومنبال بمركز مطاى.

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