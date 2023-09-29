عمرو دياب يحيي حفلًا كبيرًا أمام الأهرامات.. ويستعد لحفل الأردن الليلة

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلًا غنائيًا، مساء أمس الخميس، بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته في مقدمتها: "يا أنا يا لأ، وبحبه، وده لو اتساب، والحوت، والحظ، ووياه، وشكرا من هنا لبكره، وقمرين، والعالم الله، ونور العين، وأيام وبنعشها، وهي عاملة ايه دلوقت، ويدق الباب، وكل سنة بقى وانت طيب، واللي عدي، وتنسي واحدة"، واختتم الحفل بأغنية "هتدلع".

ومن ناحية أخرى يحيي الفنان عمرو دياب، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا، بمدينة العقبة بالأردن.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب، حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ومن ناحية أخرى يشهد الحفل اهتماما كبيرا من الإعلام الأردني، حيث يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبو ظبي منذ فترة، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه.