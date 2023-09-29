الشوباشي: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانها ومكانتها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدولة المصرية قامت على ثورة، وهذه الثورة قامت على تردي الأحوال المعيشية في جميع الميادين، حيث كانت الأوضاع لا تليق بمصر.

وأكدت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانها ومكانتها، مضيفة أن الرئيس السيسي يأخذ موقفه من التأييد الداخلي له والمستمر لأن كل مواطن مصري يعيش تحت رعايته.

وتابعت فريدة الشوباشي: يتوفر لكل مواطن مصري حياة كريمة تليق به من رعاية صحية، سكن، وتعليم، وطعام، وأعمال، مشيرة إلى أن المواطنين يستفيدون من منصة تكافل وكرامة وذلك بالتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمنظمات المدنية، لافتة إلى وجود تضافر وتكاتف وإيمان مشترك بضرورة تحسين الحياة في مصر.