قصور الثقافة بالمنيا.. احتفالات بذكرى المولد النبوي ولقاءات توعوية عن حب الوطن

شهد فرع ثقافة المنيا عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، بمواقعه التابعة، أمس الأربعاء، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وضمن احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، أقام قصر ثقافة أبو قرقاص احتفالية بالتعاون مع نادي ناصر الرياضي، تضمنت أمسية شعرية وقصائد في حب النبي، وقدم الفنان أسامة طه أغنية "وحدك تنادي علينا"، كما قدم الشاعر أسامة أبو النجا قصيدة "مناجاة"، وألقى الشاعر جابر الزهيري مجموعة متنوعة من الأشعار في حب رسول الله.

كما أقيم عرض فني لفرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة أبوقرقاص بقيادة المنشد أحمد فتحى وقدموا العديد من فقرات الإنشاد الدينى منها إلى رحاب يثرب، قمر، صلى الله على محمد، أيها المشتاق، والمسك فاح، طلع البدر علينا، ياجمال النبي، غالي أنت غالي يا رسول الله".

وفي سياق متصل، عقد بيت ثقافة سمالوط محاضرة بمناسبة المولد النبوي الشريف شارك الشيخ خالد محمد عبد الله، مقدما لمحات من سيرة حياة النبي، بجانب ورشة فنية احتفالا بهذه الذكرى العطرة من تدريب الفنانة ماهيتاب نبيل، بينما قدم بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية، باستخدام الألوان المتنوعة تنفيذ الفنان محمد فرغلي.

ومن جانب آخر، وضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، نظم بيت ثقافة شركة النيل ندوة ثقافية بعنوان "حب الوطن ومحاربة الأفكار المتطرفة"، أكدت الندوة وحدة النسيج الوطني للمصريين في مواجهة الأفكار الظلامية.

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