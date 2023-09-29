الأحد.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، يوم الأحد المقبل، استجابة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى.

وأكدت مصادر برلمانية أن المادة 274 من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس .الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، يومي الأحد والإثنين، الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية بشأن فض وبداية دورى الانعقاد الثالث والرابع فيما يدعو امستشار الدكتور حنفى جبالى المقرر لتلاوة قرارات الرئيس التى تنص على فض دور الانعقاد الثالث..وبدء أعمال دور الانعقاد الرابع.

وتشهد الجلسة اعلان مقرر الجلسة عن الإعتذارات والرسائل الموجهة من الرئيس والحكومة للبرلمان، يليها توجه رئيس البرلمان كلمة للنواب بمناسبة دور الانعقاد الرابع تتناول للجهود التشريعة والرقابية البرلمان.

كما يلقي ممثلى الهيئات البرلمانية والحكومة بكلمات مختصرة بمناسبة دور الانعقاد الرابع،ثم يدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تسجيل رغبات الاعضاء لعضوية اللجان النوعية الـ25 ويرفع أعمال الجلسة إلى الإثنين.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الإثنين الصباحية الإعلان بشكل نهائى عن قوائم اللجان النوعية .والدعوة لإجراء الانتخابات بشأن هيئات مكاتب اللجان والتى تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر.

وتبدأ اللجان أعمال الانتخابات عبر صناديق زجاجية أعدتها الأمانة العامة للبرلمان وفق إجراءات محددة، ويتم إخطار الأمانة العامة بالنتائج النهائية، ثم يدعو رئيس المجلس لجلسة مسائية يتم إعلان النتائج لهيئات مكاتب اللجان.

ويتم تقديم التهانى للفائزين، يليها رفع أعمال الجلسة وتحديد موعدا الجلسة القادمة لمواصلة الأعمال التشريعية والرقابية.