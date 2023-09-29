محكمة الاستئناف ترفض سعي ترامب لتأخير المحاكمة في قضية الاحتيال.. وقد يخسر ممتلكاته

سلط قاض في نيويورك الضوء على الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق دونالد جيه ترامب هذا الأسبوع، وقرر في حكم أنه قام بتضخيم قيمة ممتلكاته بمبالغ كبيرة للحصول على شروط مواتية على القروض والتأمين.

إذا ظل الحكم قائما، فقد يفقد ترامب السيطرة على بعض عقاراته الأكثر شهرة في نيويورك - وهي النتيجة التي سعت إليها المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، عندما رفعت دعوى قضائية العام الماضي اتهمته بالاحتيال ودعت إلى إلغاء شهادات أعماله لأي جهة في الدولة استفادت من ممارسات الغش.

وجاء الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إف إنجورون من المحكمة العليا لولاية نيويورك، قبل المحاكمة، إلى حد كبير لتحديد العقوبات المحتملة، والتي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من يوم الاثنين. ومن المرجح أن يستأنف محامو ترامب الحكم.

وجادل محامو ترامب وخبير عقاري بارز بأن الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس لا تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح قيمة علامة ترامب التجارية أو تأخذ في الاعتبار الطبيعة الذاتية للتقييمات العقارية، حيث يقدم المقترضون والمقرضون بشكل روتيني تقديرات مختلفة.

وقد تخضع ما يقرب من اثنتي عشرة من العقارات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة ترامب ومنظمته جزئيًا لحكم القاضي إنجورون . فيما يلي أهم العناصر المعرضة للخطر، كما هو مذكور في الدعوى.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس أن منظمة ترامب، وهي عبارة عن مجموعة تضم ما يقرب من 500 كيان منفصل تعمل لصالح ترامب وتحت سيطرته، استخدمت ممارسات خادعة للتوصل إلى أعلى قيمة ممكنة لبرج ترامب.

وعلى سبيل المثال، في عام 2015، استندت منظمة ترامب في تقييمها للبرج إلى بيع مبنى مجاور واحد، وصفته الصحافة بأنه سجل رقمًا قياسيًا عالميًا، مما سمح لترامب ورفاقه بالادعاء بأن قيمة العقار قد زادت. بمقدار 170 مليون دولار عن العام السابق.

وكان البنتهاوس المكون من ثلاثة طوابق في برج ترامب هو منزل ترامب لأكثر من عقدين من الزمن. كان هذا هو المكان الذي استخدمه لإظهار ثروته لرؤساء الدول وأطقم السينما.

لكن الدعوى القضائية تقول إن قيمتها أقل بكثير مما ادعى: فقد ارتفعت القيمة المعلنة في البيانات المالية من قبل منظمة ترامب بنسبة 400 في المائة، لتصل إلى 327 مليون دولار في عام 2015 من 80 مليون دولار في عام 2011. وتعتقد جيمس أن ترامب وشركائه برر هذه القفزة من خلال المبالغة في تقدير المساحة المربعة للوحدة، وتضخيمها إلى 30 ألف قدم مربع من 10996.

ومن المرجح أن تبدأ محاكمة دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني بسبب اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاته بمليارات الدولارات، يوم الاثنين بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك محاولة الرئيس السابق تأجيلها.

ورفضت محكمة الاستئناف، في أمر مقتضب من صفحتين يوم الخميس، جانبًا فعليًا في الوقت الحالي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد قاضي المحاكمة، آرثر إف إنجورون. وسعت الدعوى إلى تأخير المحاكمة وإسقاط العديد من الاتهامات في نهاية المطاف ضد الرئيس السابق.

وتم رفع القضية العام الماضي من قبل المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي تقول إن ترامب بالغ في صافي ثروته في بعض السنوات بما يصل إلى 2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية من البنوك. يوم الثلاثاء، في حكم مفاجئ قبل المحاكمة، وجه القاضي إنجورون ضربة قوية لترامب، حيث وجده مسؤولاً عن المبالغة في تقدير قيمة أصوله بشكل احتيالي وتجريده من السيطرة على ممتلكاته في نيويورك .

وقد أثبت هذا القرار صحة جوهر قضية السيدة جيمس، لكن ترامب ليس بلا خيارات. ولا يزال بإمكانه الطعن في حكم القاضي إنجورون والسعي إلى تعليق المحاكمة مؤقتًا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستفكر في القيام بذلك.

ومع حل مسؤولية ترامب عن الاحتيال إلى حد كبير، فإن المحاكمة - التي سيقررها القاضي إنجورون نفسه بدلاً من هيئة محلفين - ستحل الجوانب الأخرى من القضية، وأبرزها ما إذا كان السيد ترامب وشركته سيواجهون عقوبة مالية. وتسعى السيدة جيمس إلى استرداد 250 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.

وقد نفى ترامب ارتكاب جميع المخالفات. واتهم الرئيس السابق، وهو جمهوري، القاضي والمدعي العام، وكلاهما ديمقراطيان، بأن لهما دوافع سياسية، ووصف القاضي إنجورون بأنه "مختل" وجيمس، وهي سوداء، بالعنصرية.

وفي قلب قضية جيمس الاتهام بأن البيانات المالية السنوية لترامب بالغت في صافي ثروته. وقالت إن السيد ترامب قدم البيانات إلى البنوك للحصول على شروط قرض مواتية.

وبدوره، قال كيسي إن ترامب لا يمكن أن يكون قد ارتكب الاحتيال لأن البنوك جنت أموالاً من القروض ولم يفوت الرئيس السابق أي دفعة.

لكن المحامين من مكتب المدعي العام ردوا بأنه بموجب قانون الولاية القوي الذي يسمح لهم برفع القضية، فإنهم لا يحتاجون إلى إثبات أن الاحتيال قد أدى إلى ضرر مالي. وافق القاضي إنجورون على رأيه يوم الثلاثاء، وعاقب كل محامي من محامي السيد ترامب بمبلغ 7500 دولار لمواصلة تقديم الحجج التي قدموها سابقًا.

كما ترك أمره مستقبل أعمال ترامب في نيويورك معلقًا في الميزان.

وبينما أمر قراره بحل الكيانات القانونية التي يستخدمها ترامب للسيطرة على أصوله في نيويورك، لم يتحدد بعد ما إذا كان الأمر سيجبر ترامب على بيع ممتلكاته - بما في ذلك برج ترامب، ونادي الغولف الخاص به في مقاطعة ويستتشستر، ومبنى المكاتب الشاهق في 40 وول ستريت في قلب الحي المالي، وبدلاً من ذلك، قد يسمح القاضي لمراقب مستقل بالسيطرة على الممتلكات لبعض الوقت بينما يستمر السيد ترامب في امتلاكها.

ومن المرجح أن تصبح ملامح أمر الثلاثاء أكثر وضوحًا بعد المحاكمة، التي سيسعى فيها محامو جيمس إلى فرض مزيد من العقوبات أثناء محاولتهم إقناع القاضي إنجورون بأن الرئيس السابق يجب أن يدفع غرامة قدرها 250 مليون دولار ويمنع بشكل دائم من إدارة الأعمال التجارية، في نيويورك.