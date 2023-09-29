مكارثي: إغلاق الحكومة أمر لا مفر منه

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري، إنه لن يناقش مشروع قانون مجلس الشيوخ للحفاظ على استمرار عمل الحكومة على الرغم من افتقار حزبه إلى بديل وبدا أن إغلاق الحكومة أمر لا مفر منه، حيث تعهد رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأنه لن يتبنى تشريع مجلس الشيوخ المصمم لإبقاء الحكومة الفيدرالية تعمل بشكل كامل على الرغم من صراع الجمهوريين في مجلس النواب للتوحد حول بديل.

ويواجه الكونجرس طريقًا مسدودًا قبل أيام فقط من الإغلاق الفيدرالي المدمر الذي من شأنه أن يوقف رواتب العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم حوالي 2 مليون موظف، بالإضافة إلى 2 مليون من القوات العسكرية وجنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، ويمنح إجازة للعديد من هؤلاء العمال ويحد من الخدمات الحكومية.

لكن مجلسي النواب والشيوخ يتبعان مسارات مختلفة لتجنب تلك العواقب، على الرغم من أن الوقت ينفد قبل انتهاء التمويل الحكومي بعد منتصف ليل السبت.

ويعمل مجلس الشيوخ على إقرار إجراء مشترك بين الحزبين من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر مع استمرار المفاوضات طويلة المدى، مع توفير 6 مليارات دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث في الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، قام مجلس النواب بحشد الأصوات على أربعة من عشرات مشاريع قوانين الإنفاق السنوية التي تمول وكالات مختلفة على أمل أن يتملق عدد كاف من الجمهوريين لدعم القرار المستمر الذي صاغه مجلس النواب والذي يمول الحكومة مؤقتًا ويعزز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.. إنها لقطة بعيدة المنال، لكن مكارثي توقع التوصل إلى اتفاق.

"ضع أموالك علي؛ وقال في مقابلة مع قناة سي إن بي سي: “سنقوم بإنجاز هذا”. "أعتقد أنه يمكننا العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أنه يمكننا معرفة ذلك."

وكان المشرعون يشعرون بالضجر بالفعل من أيام المفاوضات في وقت متأخر من الليل. وكان التوتر واضحا في اجتماع مكارثي المغلق مع الجمهوريين صباح الخميس، والذي تميز بتبادل متوتر بين رئيس مجلس النواب وعضو الكونجرس عن فلوريدا مات جايتز، وفقا لمن كانوا في الغرفة.

واجه غايتس، الذي سخر من مكارثي لأسابيع وهدده بإطاحته من منصبه، المتحدث بشأن دفع أموال لأصحاب النفوذ المحافظين عبر الإنترنت لنشر أشياء سلبية عنه. ورد مكارثي بأنه لن يضيع وقته في شيء كهذا، حسبما قال غايتس للصحفيين عند خروجه من الاجتماع.

وغادر حلفاء مكارثي الاجتماع غاضبين من تكتيكات غايتس.

ومع انقسام أغلبيته، يسعى مكارثي جاهدًا للتوصل إلى خطة لمنع الإغلاق وكسب دعم الجمهوريين. وأخبر رئيس مجلس النواب الجمهوريين أنه سيكشف عن خطة مؤقتة للجمهوريين، تُعرف باسم القرار المستمر، أو CR، يوم الجمعة، وفقًا لمن كانوا في الغرفة، بينما يحاول أيضًا إجبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تقديم بعض التنازلات.

ولكن مع نفاد الوقت، حجب العديد من المشرعين من الحزب الجمهوري دعمهم لإجراء مؤقت حتى تتاح لهم الفرصة لرؤيته. ويفكر آخرون في الانضمام إلى الديمقراطيين، دون دعم مكارثي، لتقديم مشروع قانون من شأنه أن يمنع الإغلاق.

ومع الشكوك التي تحيط بقدرته على تنظيم مؤتمره، فإن مكارثي ليس لديه مكانة كافية للتفاوض مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. لقد حاول أيضًا جذب جو بايدن إلى المفاوضات، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قال إن الكونجرس والبيت الأبيض قد توصلا بالفعل إلى مستويات الإنفاق الأعلى للعام المقبل من خلال اتفاق هذا الصيف سمح للحكومة بمواصلة الاقتراض. لدفع فواتيرها.

وقال إن مكارثي كان ينحرف عن تلك الصفقة ويسعى إلى الإغلاق من خلال تلبية احتياجات الجمهوريين الذين قالوا إنها لم تفعل ما يكفي لخفض الإنفاق.

وقال شومر: “من خلال التركيز على آراء القلة المتطرفة بدلًا من الكثيرين، جعل المتحدث مكارثي الإغلاق أكثر احتمالًا بكثير”.

وسعى بايدن أيضًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مكارثي، وحثه على التوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين على الرغم من أن ذلك قد يهدد وظيفته.

وقال بايدن: “أعتقد أن رئيس البرلمان يختار بين منصبه والمصالح الأمريكية”.

وأخطر البيت الأبيض، وكذلك وزارة الأمن الداخلي، الموظفين يوم الخميس بالاستعداد للإغلاق، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. سيكون أمام الموظفين الذين تم إجازتهم أربع ساعات يوم الاثنين لإعداد مكاتبهم للإغلاق.