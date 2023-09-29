بايدن محذرا الناخبين: رئاسة ترامب الثانية ستهدد الديمقراطية

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الرهان بشكل كبير في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بتحذير صارخ وعاطفي من أن الديمقراطية الأمريكية معرضة للخطر من قبل دونالد ترامب الانتقامي، خصمه المحتمل العام المقبل.

وفي مواجهة ركود معدلات التأييد والمخاوف بشأن تقدمه في السن، حاول الرئيس الأمريكي إثارة مؤيديه النائمين وتنشيط المترددين من خلال توضيح المخاطر التي أصر على أن رئاسة ترامب الثانية ستشكلها على مكانة الولايات المتحدة باعتبارها المنارة الرائدة في العالم للحكومة الديمقراطية.

وأعلن بايدن (80 عاما) أن تاريخ الولايات المتحدة عند "نقطة انعطاف"، وقال إن شخصية البلاد ومستقبلها مهددان بالقيم الاستبدادية لحركة ترامب التي أطلق عليها اسم "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA).

وقال أمام جمهور في فينيكس بولاية أريزونا: "هناك شيء خطير يحدث في أمريكا" “هناك حركة متطرفة لا تشترك في المعتقدات الأساسية لديمقراطيتنا: حركة MAGA … لقد أوصلنا التاريخ إلى زمن جديد من الاختبار.

وكان صوته في بعض الأحيان لا يتجاوز مجرد الهمس للتأكيد على رسالته، فاستشهد بايدن بالراحل جون ماكين، السيناتور الجمهوري السابق الذي كانت تربطه به علاقة وثيقة، للتأكيد على ما قال إنها فضائل الديمقراطية غير الأنانية.

واضطر إلى التوقف في وقت مبكر من خطابه عندما قاطعه أحد الأشخاص ليسأله عن سبب عدم إعلانه حالة الطوارئ المناخية، وفقًا للصحفيين في القاعة.

"إذا صمتت، سألتقي بك مباشرة بعد ذلك، حسنًا؟" رد الرئيس. ثم أضاف بوضوح: "الديمقراطية ليست سهلة أبدا - كما أظهرت للتو".

وبالإشارة إلى ترامب بالاسم مرة واحدة فقط في خطابه الذي استمر نصف ساعة، شرع بايدن مع ذلك في مقارنة المعايير والتقاليد الديمقراطية بالسلوك الذي بدا وكأنه يميز سلفه.

وقال إن الديمقراطية تعني حكم الشعب، وليس حكم الملكية، وليس حكم المال، وليس حكم الأقوياء.

وأضاف: "بغض النظر عن الحزب، فهذا يعني إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع احترام النتيجة، الفوز أو الخسارة. هذا يعني أنه لا يمكنك أن تحب وطنك إلا عندما تفوز.

"الديمقراطية تعني رفض ونبذ العنف السياسي. وبغض النظر عن الحزب، فإن مثل هذا العنف غير مقبول أبدًا في أمريكا. إنه أمر غير ديمقراطي ولا يجب تطبيعه أبدًا للحصول على السلطة السياسية.

وكانت التعليقات الأخيرة إشارة واضحة إلى الهجوم على الكابيتول هيل في 6 يناير عندما حاول حشد من الناس يستلهمون ترامب وقف التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية من قبل الكونجرس الأمريكي.

ورغم فشل ترامب في قلب نتيجة انتخابات 2020، حذر بايدن من أن الخطر لم ينته بعد. "اليوم، لا تزال الديمقراطية في خطر. هذا ليس غلوا. قال: “إنها حقيقة بسيطة”.

وأوضح أن التهديد بالعنف مستمر بلا هوادة، وكان آخرها استهدف الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الذي قال ترامب مؤخرًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه مذنب بتهمة "الخيانة".

وتابع بايدن: “بصراحة، هؤلاء المتطرفون في MAGA ليس لديهم أي فكرة عما يتحدثون عنه”.

تم إلقاء الخطاب المؤيد للديمقراطية في حفل تكريم ذكرى ماكين، أحد خصوم بايدن السياسيين والمرشح الرئاسي مرتين عن الحزب الجمهوري، والذي انتقد ترامب كثيرًا قبل وفاته في عام 2018.

وصور بايدن علاقته مع ماكين على أنها أنشودة مناسبة للديمقراطية الأمريكية لأن الرجلين انخرطا في كثير من الأحيان في تعاون مشترك بين الحزبين عندما كانا عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي على الرغم من كونهما ينتميان إلى حزبين مختلفين، وهي سمة قال الرئيس إن شخصية الحزب الجمهوري اليوم قد ساهمت فيها. كل ذلك مستبعد.

وقال: "ليس هناك شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يخضع للترهيب والدفع من قبل متطرفي MAGA". "إن أجندتهم المتطرفة، إذا تم تنفيذها، ستغير بشكل أساسي مؤسسات الديمقراطية الأمريكية كما نعرفها".

وبحسب ما ورد كان بايدن يصور ترامب بانتظام على أنه تهديد للديمقراطية للمانحين في الأحداث لجمع الأموال لانتخابات العام المقبل. وكان خطاب الخميس هو المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك علانية منذ ما قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام الماضي، وأشار إلى أنه يعتزم جعل الموضوع قضية مركزية في الحملة الرئاسية.