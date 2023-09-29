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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. انطلاق ماراثون بدء الدراسة في مدارس الإسكندرية

استقبال المدارس للعام
استقبال المدارس للعام الجديد
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ينطلق غدًا السبت ماراثون بدء الدراسة في مدارس الإسكندرية، وذلك وفقاً لإعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بدخول الطلاب في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ثم مدارس الفترة الواحدة يوم الأحد المقبل على أن يتم دخول طلاب مدارس الرهبات يوم الاثنين.

وقال الدكتور عربى أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن كافة الإدارات التعليمية انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب بداية من غدًا السبت، مؤكدًا أن المحافظة بها 2805 مدرسة حيث تستقبل مليون و440 ألف طالب وطالبة، وذلك بكافة المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة، في الادارات التعليمية الفرعية والبالغ عددها 10 إدارات تعليمية.

وأضاف "أبو زيد" في تصريحات صحفية، أن هناك تعليمات واضحة لجميع مديري المدارس بالالتزام بكافة الضوابط التي وضعتها الوزارة والمديرية، مع تفعيل الكتاب الدوري وتقسيم الطلاب علي أول أسبوع في الدراسة كل مرحلة تلتحق بالدراسة يوم منعا لتكدس الطلاب أو الزحام، إضافة إلى استقبال الطلاب بالترحيب والأنشطة، وعودة الدراسة بلا مشاكل.

وأوضح أن 33 مدرسة جديدة في الخدمة هذا العام الدراسي الجديد 2024، موزعة على الإدارات التعليمية، وتم تسكين الطلاب بها، وذلك في محاولة للتعامل مع الكثافة الطلابية، مؤكدًا التوزيع العادل للمعلمين على كافة المدارس، إضافة إلى توزيع 6 آلاف مقعد جديد على عدد من المدارس، لمنع الكثافة وراحة الطلاب أثناء الجلوس في الفصل.

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