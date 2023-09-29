مصرع شقيقين في حادث تصادم على الطريق الحر ببنها

لقى شقيقان مصرعهما، في حادث دراجة نارية وسيارة نقل بالطريق الحر "بنها - المنصورة"، أمام قرية جمجرة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل أمام قرية جمجرة بمدينة بنها بالبر الشرقى بالطريق الحر بنها المنصورة ووجود حالة تكدس مرورى بالطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شقيقين وهما "مصطفى.إ.س"، والثاني "محمد.إ.س" مقيمين بمدينة بنها، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ الإجراءات وتم تسيير الحركة المرورية ونقل تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطل حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.