البنتاجون يطلب من الكونجرس تفادي الإغلاق الحكومي

دعا البنتاجون الكونجرس الأمريكي لبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي الإغلاق الحكومي الذي سيؤثر سلبا على عمل البنتاجون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "على الكونجرس أن يعمل بحزبيه من أجل تفادي توقف عمل الحكومة وإقرار الميزانية"، مضيفة أن "الإغلاق الحكومي أسوأ سيناريو لوزارة الدفاع".

وأوضحت أنه في حال الإغلاق الحكومي سيضطر العسكريون الأمريكيون للعمل دون الحصول على الرواتب، وستقدم إجازة غير مدفوعة الأجر لمئات أو آلاف من الموظفين المدنيين في البنتاغون.

وأضافت: "وفي هذا الصدد نطلب من الكونجرس الأمريكي أن يقوم بعمله ويمول الحكومة".

يذكر أن الولايات المتحدة قد تواجه الإغلاق الحكومي اعتبارا من 1 أكتوبر إن لم يتفق المشرعون على الميزانية للعام المالي المقبل. ودعا البيت الأبيض الكونغرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.