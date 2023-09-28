ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج الإثيوبي

مران الاهلي
مران الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية.

فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.

ads
الأهلى الخميس التتش دوري أبطال أفريقيا سانت جورج الإثيوبي
ads