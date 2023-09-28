أنس جابر تواصل التألق وتتأهل لنصف نهائي بطولة الصين للتنس

واصلت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، تألقها في بطولة الصين للتنس، وبلغت دور نصف النهائي بعد تغلبها على الروسية فيرا زفوناريفا.

تأهلت أنس جابر المصنفة السابعة عالميًا على نظيرتها فيرا زفوناريفا المصنفة رقم 526 على العالم في الدور ربع النهائي من بطولة نينجبو الصينية للتنس، وذلك بمجموعتين لواحدة بواقع (7-5 و4-6 و6-1).

كانت أنس الملقبة بـ وزيرة السعادة التونسية، فازت على الألمانية تمارا كورباتش في دور الـ16 من البطولة بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و 6-2، لتتأهل لربع النهائي وتنتصر على الروسية فيرا زفوناريفا، ومن ثم بلوغ دور نصف النهائي لتواجه الأرجنتينية ناديا بودوروسكا المصنفة 87 عالميًا.

وأزاحت أنس جابر ديان باري وتمارا كورباتش في الدور الأول والثاني من بطولة نينجبو الصينية للتنس، ليستمر تألقها في البطولة بمواجهة بودوروسكا في نصف النهائي، في محاولة لتعديل تصنيفها العالمي للاعبات التنس، بعدما تراجع في الفترة الأخيرة؛ نظرًا لخساراتها العديد من البطولات مؤخرًا لاسيما النسختين المتتاليتين من بطولة ويمبلدون للتنس.

يذكر أن بطولة نينجبو الصينية للتنس، ذات 250 نقطة، تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة، بمجموع جوائز مالية قدرها 303.259 ألف دولار.