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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة البحرينية المنامة، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وعبر بن فرحان - خلال اللقاء، وفقًا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس - عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة، بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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فيصل بن فرحان البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني
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