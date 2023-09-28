قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي

أقام فرع ثقافة أسيوط احتفالية المولد النبوي الشريف، بقصر ثقافة أسيوط، استمرارا للاحتفالات المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في جميع المحافظات.

شهد الاحتفالية ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، وبحضور د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، والإعلامي عيد شافع والقاصة سارة الليثي والأديبة د. وئام عصام ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي أسيوط.

بدأت الاحتفالية بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى حيث قدمت الفرقة العديد من الفقرات التراثية منها: رقصة التنورة والعصا بساحة القصر.

تفقد الحضور معرضا لمنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يضم العديد من الكتب والمجلات المتنوعة في الآداب والفنون والفلسفة والتراجم وإبداعات الأدباء والكتاب من النشر الإقليمي، بالإضافة إلى الروايات والأدب المترجم وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية.

وعلى مسرح قصر ثقافة أسيوط تغنت فرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني بالعديد من الأغاني الدينية منها "لأجل النبي، وسلام الله ياطه، وياعشاق النبي".